 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 12:46 مساءً
روابط سريعة
صحيفة بريطانية تكشف "تفاصيل عاطفية" عن أحد منفذي هجوم لندن
المهاجم الثالث في هجوم لندن

صحيفة بريطانية تكشف "تفاصيل عاطفية" عن أحد منفذي هجوم لندن

2017-06-12 12:43:04
متابعات

كشفت صحيفة بريطانية ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مثيرة عن حياة أحد منفذي هجوم “لندن بريدج”، قائلة إنه كان منغمسا في الملذات حتى أشهر قليلة قبل الاعتداء.

وكان يوسف زغبة، الإيطالي من أصول مغربية، شن مع شخصين آخرين هجوما على جسر لندن أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، السبت الماضي.

وذكرت صحيفة “الصن”، نقلا عن أصدقاء زغبة الذي قتل برصاص بالشرطة، أنه كان يرتاد ملاه ليلية في مدينة بولونيا الإيطالية حيث كان يعيش مع والدته. ووصفوه بـ”روميو” في مرحلة ما قبل التطرف.

وقال أحد أصدقائه” كنت وزغبة نحادث الفتيات في الساحة الرئيسية في المدينة ونصطبهن إلى النوادي الليلية”. وأضاف آخر أن صديقه كان يطلب من الفتيات أرقام هواتفه للتواصل معهن، ويضيف “كان يثير إعجابهن نظرا لوسامته”.

ودخل زغبة إلى بريطانيا على الرغم من تحذير الاستخبارات الإيطالية من أنه قد يمثل خطرا محتملا. وقال أحد أصدقائه إن زغبة ذهب المملكة المتحدة من أجل العمل ولم يكن لديه سوى 80 يورو (90 دولارا).

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3