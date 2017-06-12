كشفت صحيفة بريطانية ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مثيرة عن حياة أحد منفذي هجوم “لندن بريدج”، قائلة إنه كان منغمسا في الملذات حتى أشهر قليلة قبل الاعتداء.

وكان يوسف زغبة، الإيطالي من أصول مغربية، شن مع شخصين آخرين هجوما على جسر لندن أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، السبت الماضي.

وذكرت صحيفة “الصن”، نقلا عن أصدقاء زغبة الذي قتل برصاص بالشرطة، أنه كان يرتاد ملاه ليلية في مدينة بولونيا الإيطالية حيث كان يعيش مع والدته. ووصفوه بـ”روميو” في مرحلة ما قبل التطرف.

وقال أحد أصدقائه” كنت وزغبة نحادث الفتيات في الساحة الرئيسية في المدينة ونصطبهن إلى النوادي الليلية”. وأضاف آخر أن صديقه كان يطلب من الفتيات أرقام هواتفه للتواصل معهن، ويضيف “كان يثير إعجابهن نظرا لوسامته”.

ودخل زغبة إلى بريطانيا على الرغم من تحذير الاستخبارات الإيطالية من أنه قد يمثل خطرا محتملا. وقال أحد أصدقائه إن زغبة ذهب المملكة المتحدة من أجل العمل ولم يكن لديه سوى 80 يورو (90 دولارا).