الدولة تتكلف 20 مليار جنيه لزيادة المعاشات 15%2017-06-12 12:39:59
قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن العادة جرت على أن تكون زيادة المعاشات 10% سنويا، إلا أن الوزارة خاطبت وزارة المالية، للموافقة على زيادتها 15%، مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم.
وأضافت الوزيرة غادة والى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشرع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%، أن الحد الأدنى للزيادة فى المعاشات قيمته 130 جنيها، سيستفيد منه 4 ملايين مواطن، بنسبة زيادة 26%، مشيرة إلى أن الحكومة ستصرف هذه الزيادة فى 1 يوليو وليس 10 يوليو كما جرت العادة، مراعاة لضغوط رمضان والعيد، مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه.
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