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مقتل 3 مدنيين أفغان برصاص القوات الأمريكية
الشرطة الافغانية

مقتل 3 مدنيين أفغان برصاص القوات الأمريكية

2017-06-12 12:38:43
أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الحاكم الإقليمي لولاية ننجرهار الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة مدنيين برصاص القوات الأمريكية بعدما فتحت نيرانها أثناء تعرضها لهجوم.

وأوضح المتحدث حسبما ذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية أن القوات الأمريكية بدأت في إطلاق النيران بعدما اصطدمت سيارتها بقنبلة مزروعة على جانب الطريق ما أسفر عن مقتل رجل وولديه داخل منزلهم بجنوب ننجرهار قرب الحدود مع باكستان صباح اليوم.

من جانبها، أعلنت قيادة القوات الأمريكية في كابول أنها تدرس التقارير الواردة بشأن الحادث.

يشار إلى أن الخسائر بين المدنيين بأفغانستان لا تزال في ارتفاع مستمر مع امتداد القتال إلى مزيد من المناطق، وذلك وفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة.

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