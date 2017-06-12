قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه لا صحة لما يتردد عن ارتفاع فى أسعار الأرز، موضحا أن رصيد القمح 4.4 مليون طن قمح بما فيهم مليون طن قمح مستورد، وهناك 3.1 مليون طن سكر والزيت رصيده 320 ألف طن لمدة أربعة أشهر وهناك 150 ألف طن رصيد الأرز حتى الآن.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك مهلة أسبوع لأصحاب البطاقات الورقية للتقدم ببياناتهم وتحويلها لبطاقات إليكترونية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتحديث بطاقات التموين فإن هناك 6.8 مليون مواطن تم التقدم بتحديث بياناتهم حتى أول أمس، لافتا إلى أن الفصل الاجتماعى فى بطاقات التموين سارى.