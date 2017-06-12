 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 12:53 مساءً
روابط سريعة
«التموين»: مهلة أسبوع لتحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

«التموين»: مهلة أسبوع لتحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية

2017-06-12 12:37:43

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه لا صحة لما يتردد عن ارتفاع فى أسعار الأرز، موضحا أن رصيد القمح 4.4 مليون طن قمح بما فيهم مليون طن قمح مستورد، وهناك 3.1 مليون طن سكر والزيت رصيده 320 ألف طن لمدة أربعة أشهر وهناك 150 ألف طن رصيد الأرز حتى الآن.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك مهلة أسبوع لأصحاب البطاقات الورقية للتقدم ببياناتهم وتحويلها لبطاقات إليكترونية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتحديث بطاقات التموين فإن هناك 6.8 مليون مواطن تم التقدم بتحديث بياناتهم حتى أول أمس، لافتا إلى أن الفصل الاجتماعى فى بطاقات التموين سارى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3