تنظم نقابة الصحفيين لقاء مفتوحا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد غد الأربعاء، الساعة التاسعة مساء بمقر النقابة.

وكانت لجنة النشاط بالنقابة برئاسة حسين الزناتي قد نظمت لقاء أوائل شهر مايو الماضي مع وزير الطيران المدني شريف فتحي.

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة على فتح حوار مع كل أجهزة الدولة والحكومة، لأن الصحفيين جزء فاعل من الدولة، ولا بد من فتح قنوات مع كل الأطراف.