 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 12:53 مساءً
روابط سريعة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل وإصابة 5 مدنيين في إطلاق نار للقوات الهندية
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل وإصابة 5 مدنيين في إطلاق نار للقوات الهندية

2017-06-12 12:36:28
أ ش أ

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني اليوم الإثنين مقتل مدنيين إثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وذلك جراء قيام القوات الهندية بإطلاق النار على طول خط المراقبة في إقليم “كشمير” المتنازع عليه بين البلدين.

وقالت الإدارة في بيان لها نقلته قناة “جيو نيوز” الباكستانية إن القوات الهندية قامت بإطلاق النار في قطاعي “جندروت” و”هوت سبرينج” على طول خط المراقبة بالإقليم المتنازع عليه، مشيرة إلى أن الجيش الباكستاني رد بإطلاق النار.

جدير بالذكر أن كلا من باكستان والهند يتنازعان السيادة على إقليم “كشمير” الذي تسبب العنف به في مقتل 68 ألف شخص منذ عام 1989.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3