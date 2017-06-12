 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 12:47 مساءً
روابط سريعة
آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك ضد التجنيد بجيش الاحتلال
الجيش الاسرائيلي

آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك ضد التجنيد بجيش الاحتلال

2017-06-12 12:32:39
متابعات

تظاهر نحو 150 ألف يهودي من طائفة الحريديم المتدينة من الذين يعيشون في نيويورك ضد التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الإثنين، أن الاحتجاج ضد التجنيد في جيش الاحتلال وصل نيويورك، موضحة أن آلافا من الطائفة الحسيدية المتشددة المناهضة للصهيونية تظاهروا في بروكلين اعتراضًا على اعتقال بعض طلاب المدارس الدينية لرفضهم التجنيد في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن فريق كرة سلة في بروكلين هاجم العشرات من الحاخامات وطالب اليهود المتدينين بالتجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويجد صراع حامي الوطيس في إسرائيل بين العلمانيين والمتدينين الذين يرفضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي ويفضلون البقاء في المدارس الدينية لتعلم التوراة فقط.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3