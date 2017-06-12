آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك ضد التجنيد بجيش الاحتلال

تظاهر نحو 150 ألف يهودي من طائفة الحريديم المتدينة من الذين يعيشون في نيويورك ضد التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الإثنين، أن الاحتجاج ضد التجنيد في جيش الاحتلال وصل نيويورك، موضحة أن آلافا من الطائفة الحسيدية المتشددة المناهضة للصهيونية تظاهروا في بروكلين اعتراضًا على اعتقال بعض طلاب المدارس الدينية لرفضهم التجنيد في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن فريق كرة سلة في بروكلين هاجم العشرات من الحاخامات وطالب اليهود المتدينين بالتجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويجد صراع حامي الوطيس في إسرائيل بين العلمانيين والمتدينين الذين يرفضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي ويفضلون البقاء في المدارس الدينية لتعلم التوراة فقط.