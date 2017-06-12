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الجيش السوري يحقق تقدما في محافظة حمص
الجيش السوري

الجيش السوري يحقق تقدما في محافظة حمص

2017-06-12 12:29:03
أ ش أ

حقق الجيش السوري اليوم الإثنين شمال شرق “تدمر” تقدما جديدا ليصبح على مسافة 3 كيلومترات من حقل آراك الاستراتيجي، بالقرب من منطقة السخنة في محافظة حمص.

وأضافت مصادر إعلامية محلية - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الجيش يسعى في تلك الخطوة إلى السيطرة بداية على الحقل النفطي، ومن ثم متابعة التقدم إلى منطقة السخنة التي تعتبر آخر مدينة وتجمع سكني كبير يسيطر عليه تنظيم “داعش” في محافظة حمص، وتشكل مفتاح الوصول إلى مدينة دير الزور.

وكان الجيش السوري سيطر - أمس - على عدة نقاط وتلال جديدة تقع في محيط الحقل أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر تنظيم “داعش”، كما تصدى الجيش السوري لهجوم مجموعات إرهابية على قرية عين الدنانير في ريف حمص الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة خلفت قتلى بين عناصر التنظيم.

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