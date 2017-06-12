أعلنت السلطات الرومانية، اليوم الإثنين، تحطم طائرة عسكرية بالقرب من ميناء “كونستانتا” في البحر الأسود.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن أدريان جيجا المتحدث باسم مطار “ميهايل كوجالنيسانو” قوله إن الطائرة وهي من طراز “ميج 21 لانسر” قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها خلال رحلة تدريب.

وأضاف جيجا أنه لا توجد تفاصيل حاليا حول الحالة الصحية لقائد الطائرة الذي تم إخراجه منها بعد الحادث فاقدا للوعي، مشيرا إلى أن الحطام يقع على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من المطار بالقرب من قرية “نازارسيا”.