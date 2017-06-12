غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، مقاطعة كتالونيا، متجهًا إلى إيبيزا لقضاء عطلته برفقة الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي، وزوجته، قبل توقيع عقده الجديد مع البلوجرانا.

وعاد ميسي لبرشلونة بعدما انضم لمعسكر منتخب الأرجنتين، ليشارك في مباراة ودية أمام البرازيل بأستراليا، يوم الجمعة الماضي، محققًا أول انتصار مع المدرب الجديد للتانجو، خوروخي سامباولي، الذي أنهى سلسلة انتصارات مدرب البرازيل، تيتي، عندما تفوق عليه بنتيجة (1-0).

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أنّ عقد ميسي جاهز، وأن الطرفين اتفقا على جميع التفاصيل، ليجدد اللاعب عقده حتى 2022، براتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو، إلا أنّ الأخير لن يوقع على العقود إلا بعد عودته من إيبيزا، حتى يدخل العقد ضمن السنة المالية الجديدة للبلوجرانا.

ويمتلك ليو في عقده الحالي 12 شهرًا أخرى، لكنّه بات قريبًا من التجديد، بعدما أثيرت الشائعات حول رفضه للأمر.

ولعب ميسي أول مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة في 2004، ونجح في حصد 30 لقبًا مع البلوجرانا خلال 13 موسمًا.