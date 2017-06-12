أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، أكبر قضية غسيل أموال، لعام 2017، في البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات، من خلال مضاربات، والمتهم فيها الخبير الإقتصادى «سامي. ص. أ»، مصري يحمل الجنسية الأمريكية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة “الجنايات”.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم، ارتكاب جريمة غسل الأموال، بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتي ألف واثنين وثمانمائة وواحد وخمسين دولاراً أمريكياً، بما يعادل 200 مليون جنيه مصري.

وكشفت التحقيقات، في القضية المقيدة برقم 5322 لسنة 2017 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «سامي. ص. أ»، مصري يحمل الجنسية الأمريكية، يعمل خبير للتسويق والاقتصاد بكبرى الشركات الخليجية، حيث ارتكب جريمة غسل الأموال، بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتي ألف واثنين وثمانمائة وواحد وخمسين دولاراً أمريكياً، بما يعادل 200 مليون جنيه مصري، والتي تحصل عليها من جريمة تبديد موضوع القضية رقم 10895 جنح مصر الجديدة، فضلاً عن جريمة التزوير موضوع القضية رقم 14836 جنح مصر الجديدة.