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ميلانيا ترامب تنتقل للعيش في البيت الأبيض
ميلانيا ترامب تنقذ زوجها من موقف محرج

ميلانيا ترامب تنتقل للعيش في البيت الأبيض

2017-06-12 12:15:27
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انتقلت سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب وابنها بارون للعيش في البيت الأبيض، بعد نحو 5 أشهر من تسلم دونالد ترامب، منصب الرئاسة.

وكتبت ميلانيا، في حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الإثنين: “أتطلع إلى الذكريات التي سنسجلها في منزلنا الجديد”، برفقة صورة من نافذة الغرفة الحمراء في البيت الأبيض تظهر نصب واشنطن”.

وقررت ميلانيا، البقاء في برج ترامب في نيويورك إلى أن ينتهي العام الدراسي لابنها بارون (11 عامًا)، وهو القرار الذي انتقده العديد من الأمريكيين.

وتعتبر ميلانيا أول زوجة رئيس للولايات المتحدة لا تنتقل للبيت الأبيض بعد أداء زوجها لليمين الدستوري رئيسًا للبلاد.

وكانت ميشيل أوباما، انتقلت إلى واشنطن قبل زوجها باراك أوباما، للبحث عن مدرسة جديدة لابنتيهما.

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