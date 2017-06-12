اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017 /2018، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض السفير ياسر النجار رئيس “الشركة القابضة للصناعات الكيماوية”، تقرير مجلس الإدارة بشأن تقديرات بنود الموازنة التقديرية للشركة القابضة وأهم المشروعات المستهدفة خلال العام المالى 2017 /2018، حيث تستهدف الشركة القابضة ـ بصورة مستقلة ـ تحقيق صافي ربح نحو 382 مليون جنيه، وإجمالى إيرادات 665 مليون جنيه بنسبة انخفاض 4.8% عن المتحقق في 2015 /2016.

ووفقًا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط عن العام المالى 2017 /2018 حوالي 20.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 82.3% عن المتحقق في 2015 /2016، وصافي ربح يبلغ 1.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.9%.

من جانبه، وجه الشرقاوي بضرورة انتهاء شركة “الشرقية للدخان” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من إعداد دراسة زراعة التبغ في مصر، وكذلك التوسع في مجالات التصدير وتوقيع عقود جديدة خلال فترة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى وجود فرص تصديرية كبيرة أمام الشركة.

واستمع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

ووافقت الجمعية العامة على اعتماد مقترح صرف تعويضات للعاملين الذين أبدوا رغبتهم بعدم العودة للعمل بشركة طنطا للكتان والزيوت، وذلك بعد مخاطبة بنك الاستثمار القومي بصفته أحد المساهمين بالشركة بما انتهى إليه قرار الجمعية.

كما وافقت الجمعية العامة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والذي تنتهى مدته في 30 /6 /2017، وذلك حتى صدور قرار التشكيل الجديد من قبل الوزير، وكذلك تعيين أيمن الصاوي محمود على عضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة.