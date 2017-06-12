يسعى نادي وادي دجلة لضم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر عمرو جمال وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وتلقى عمرو جمال ثلاثة عروض من الدورى البرتغالى خلال الفترة الماضية من أندية مارتيمو وريو آفى وتونديلا الذى كان قريباً جداً من ضمه فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر، لكن إصابة مروان محسن مهاجم الفريق وقتها بالرباط الصليبى حالت دون إتمام الصفقة.

وتبدو فرص رحيل عمرو جمال عن النادى الأهلي فى الصيف المقبل قوية، خاصة بعد أن تعاقد الفريق الأحمر مع اللاعب المغربى وليد ازارو مهاجم نادى الدفاع الحسنى الجديدى، الذى وقّع على عقد مدته 4 مواسم مقابل مليون و300 ألف دولار بخلاف ما سيتقاضاه، كما أن الغزال مازال يرغب فى الرحيل بحثا عن المشاركة الأساسية فى المباريات.

وشارك عمرو جمال فى 20 دقيقة مع المنتخب الوطنى فى مباراة تونس بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم الكاميرون، وجاءت مشاركة اللاعب على حساب زميله عبد الله السعيد فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء.