أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الإثنين عن مقتل ضابط وإصابة رجلى أمن، جراء إنفجار عبوة ناسفة في حي الماسورة بمحافظة القطيف السعودية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية واس عن المتحدث الأمني للداخلية السعودية، إنه أثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة)، أسفرت عن مقتل الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي، وإصابة رجلي أمن -حالتهما الصحية مستقرة-، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تباشر التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.