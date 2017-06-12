أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق قافلة دعوية يوم الجمعة المقبلة إلى محافظة المنوفية برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تضم نخبة متميزة من شباب علماء الأوقاف.

وأوضح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وكيل أول وزارة الأوقاف - في تصريح اليوم الاثنين - أن إطلاق تلك القافلة يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات مصر.

وأضاف أنه سيتم خلال أعمال القافلة الدعوية افتتاح خمسة مساجد بمحافظة المنوفية، وإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان (العشر الأواخر من رمضان عبادة وسلوكا وتربية) بكل مساجد المحافظة وكذلك عقد لقاءات مع المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.