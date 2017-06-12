مميش يعرض فيلما تسجيلا بالألمانيه حول المنطقه الصناعيه بقناه السويس2017-06-12 12:13:48
عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المنطقه فيلما تسجيليا باللغه الألمانيه به لقطات حيه من محور قناه السويس والمنطقه الصناعيه الواعده بالمحور ، وأكد فى كلمته على أهميه المانيا كشريك اقتصادى هام لمصر ، داعيا الالمان للاستثمار فى المنطقه الصناعيه بمحور قناه السويس .
وعرض فى الفيلم التسجيلى أن الشعب المصرى الذى يشكل ١٠٠ مليون نسمه يمثل طاقه بشريه كبيره وأيدي عاملة ضخمه ومؤهلة ، وأن محور قناه السويس يشكل موقعا جغرافيا هاما ومنطقه اقتصاديه جاذبة للاستثمارات الخارجيه ويحتوي ميناء شرق بورسعيد على٥٠٠٠ متر من المحطات لاستقبال البضائع والمنتجات الصناعيه من البحر الأحمر والعين السخنه تشكل ٢٠٠٠ هكتار من الخدمات اللوجستيه والسلع الصناعيه والمنسوجات .
وأوضح الفيلم أن هناك فرصة كبيرة وجيدة للاستثمار عن طريق التسويق والخدمات والتعاون المصرى الألماني، مشيرا إلى العلاقات المصريه الالمانية في مجالات التأهيل المهنى ، وهناك خطة لتأسيس ٣ مدارس، إلى جانب التعاون فى مجال السياحه والبتروكيماويات والتكنولوجيا وبناء السفن والمنتجات والمواد الصيدلانية وما يتوافق مع الخطه العامه للتنمية والاستثمار، إلى جانب العمل على فتح الأبواب لدخول الاستثمارات والتسويق عن طريق البحر المتوسط لجذب المنتجات من الساحل الشرقى للولايات الماحده والأسواق الافريقيه وجنوب شرق اسيا.
كما أشار إلى مشروعات البنيه التحتيه التي ستقام حسب رغبات المستثمرين وفقا للمعايير الدوليه ولكل مشروع على حدة،وكيف تقدم مصر التسهيلات الاداريه والخدمات فى مقر الهيئة وهناك أكثر من ٥٠ حاويه كبرى تنقل كل انو اع البضائع والتواصل مع المستثمرين .
وقام الفريق مميش بعرض فيلم تسجيلى عن محور قناه السويس يوضح أهميه قناه السويس وتوسيع محور قناه السويس والتطور الحادث الذى يرمى إلى التوسيع من قدرات قناه السويس كمشروع ضخم تم تمويله من المواطنين فى عام واحد والذى يعد استثمارا لمستقبل مصر وبداية وتطويرا لمنطقه قناه السويس .
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