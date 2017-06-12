ملتقى القيم والأخلاق والمواطنة يؤكد أهمية تعاون مختلف الأجهزة للقضاء على الإدمان2017-06-12 12:12:12
أكد ملتقى القيم والأخلاق والمواطنة الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للإعلام بمركز التعليم المدني بالجزيرة أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لعلاج الإدمان والقضاء عليه والتوعية بمخاطره خاصة على الشباب مع تفعيل دور الإعلام لنقل رسالة إيجابية عن مواجهة ومخاطر الإدمان وسبل علاجه.
وانتقد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعض الأعمال الدرامية التي أسهمت بشكل غير إيجابي في ظاهرة الإدمان.. مؤكدًا أن رسالة الصندوق هي علاج حالات الإدمان ومتابعتها حتى يتم شفاؤها بشكل كامل.
وقال عثمان خلال الندوة التي نظمها الملتقى حول أضرار الإدمان وسبل مكافحته إن الإدمان مرض يمكننا محاصرته والقضاء عليه، فهناك مرحلة سحب المخدر من الجسم وليست صعبة كما صورها الإعلام، وهي تستغرق 7 أيام ثم تأتي مرحلة التأهيل النفسي والاجتماعي وهي الأهم وكشف عن أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدأ في توفير قروض للمتعافين من الإدمان ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل أو إنشاء مشروعات صغيرة إسهاما منه للشباب المتعافين من هذا المرض الخطير.
من جانبه، حذر الدكتور نوح العيسوي مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف من أضرار الإدمان والمخدرات الصحية والنفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع باعتبارهما سم قاتل يفسد العقل ويفتك بقوة شباب المجتمع فلا يستطيع الدفاع عن أرضه والإسهام في تنميـة وطنـه، مطالبا بتكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة المدمرة ومكافحتها.
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