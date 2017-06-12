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خلال حكم السيسي.. «البورصة» تربح 200 مليار جنيه
البورصة المصرية

خلال حكم السيسي.. «البورصة» تربح 200 مليار جنيه

2017-06-12 12:14:19

حققت البورصة المصرية، مكاسب قياسية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، سدة الحكم رسمياً، في التاسع من يونيو، من العام 2014.

وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة، من حكم السيسي، حقق رأسمال السوقي للبوصة، مكاسب تجاوزت 200 مليار جنيه، مسجلاً نحو 687 مليار جنيه، في التاسع من يونيو من عام 2017 الحالي.

وذكرت إحصاءات للبورصة المصرية، أن مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30”، حقق مكاسب تجاوزت 61 في المائة، في السنوات الثلاثة الأخيرة، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد، ليصل المؤشر بنهاية جلسة التاسع من يونيو 2017، إلى 13 ألفاً و683 نقطة، مقابل 8 آلاف و567 نقطة، في 9 يونيو 2014.

وحقق بذلك مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30”، أعلى مستوى في تاريخ البورصة المصرية، ولتحتل المرتبة الأولى على مستوى كل أسواق العالم، من حيث النمو؛ وفقاً لمؤسسة “مورجان ستانلي”، بالعملة المحلية.

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