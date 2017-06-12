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اعتقال أربعة سوريين في ألمانيا لمواجهتهم اتهامات تتعلق بالإرهاب
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

اعتقال أربعة سوريين في ألمانيا لمواجهتهم اتهامات تتعلق بالإرهاب

2017-06-12 12:10:00
أ ش أ

اعتقلت السلطات الألمانية أربعة سوريين لمواجهتهم اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين أن المتهمين هم مصطفى 41 عاما وعبد الله 39 عاما وسلطان 44 عاما وأحمد 51 عاما، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أسمائهم بالكامل وفقا لقواعد الخصوصية.

ويواجه هؤلاء الأربعة اتهامات تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية والقتال من أجل “جبهة النصرة” في مدينة “رأس العين” السورية ابتداء من أواخر عام 2012.

وقال الادعاء العام الألماني إن هؤلاء المتهمين شاركوا في معارك ضد القوات الحكومية السورية وقوات الدفاع الكردية.

كما يواجه مصطفى وسلطان اتهامات بارتكاب جرائم حرب بدعوى إجبار المدنيين على الخروج من المدينة ونهب ممتلكاتهم.

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