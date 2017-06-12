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عناصر تساعد على حرق «دهون» الجسم
السمنة

عناصر تساعد على حرق «دهون» الجسم

2017-06-12 12:09:04

أكدت الدكتور مها راداميس أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك عدة عوامل تساعد على حرق الدهون فى الجسم على رأسها كثرة شرب الماء لزيادة الحرق وتخليص الجسم من السموم محذرة من أن نقص 2% من المياه فى الجسم يؤثر على الذاكرة.

ونصحت “راداميس” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الأثنين، بإضافة معلقة و نصف من خل التفاح لمساعدة فى تنظيم الشهية و سد النفس و تخليص الجسم من السموم كما أنه يساعد على التخلص من الخمول و والكسل و بالتالى عدم الإحساس بالجوع سريعا.

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أهمية تناول بذر الكتان لإحتوائها على أوميجا3 وبالتالى يزيد من معدل الحرق و تنظيف القاولون.

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