عتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، وزير شئون الأسرى والمحررين الأسبق وصفي قبها، بعد اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل قبها وقت السحور، وقامت باعتقاله، ونقله إلى جهة مجهولة.

ويذكر أن قبها لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى (50 يومًا)، حيث اعتقل أكثر من 12 عاما على فترات متفاوتة أغلبها في الاعتقال الإداري.