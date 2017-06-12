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الاحتلال يعيد اعتقال وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها‎
وصفي قبها القيادي في حركة المقاومة الإسلامية

الاحتلال يعيد اعتقال وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها‎

2017-06-12 12:12:20
خاص: محيط

عتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، وزير شئون الأسرى والمحررين الأسبق وصفي قبها، بعد اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل قبها وقت السحور، وقامت باعتقاله، ونقله إلى جهة مجهولة.

ويذكر أن قبها لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى (50 يومًا)، حيث اعتقل أكثر من 12 عاما على فترات متفاوتة أغلبها في الاعتقال الإداري.

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