قرر البرتغالي ايناسيو، المدير الفني للزمالك، إخراج المدافع علي جبر، من حساباته الفنية، خلال مباراة أسوان القادمة، ومنحه راحة كاملة، خاصة وأنه أكثر اللاعبين مشاركة ولم يحصل على استراحة مثل بقية اللاعبين.

وشارك جبر، في مباراة مصر وتونس، أمس الأحد، وكان أحد اللاعبين المميزين في دفاع الفراعنة رغم الهزيمة 0-1.

وسيقوم ايناسيو، بالاعتماد في المباراة القادمة، على اللاعب محمد مجدي، وبجواره محمود حمدي الونش في الدفاع، وذلك لمنح الراحة الكاملة لعلي جبر، قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواجه الزمالك فريق أسوان الخميس المقبل، في الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، ويلتقي بعدها يوم 21 يونيو الجاري، مع اتحاد العاصمة في الجزائر، ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا.