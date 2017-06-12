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وفد من الأزهر الشريف يبحث في سلطنة عمان تعزيز التعاون المشترك
عباس شومان

وفد من الأزهر الشريف يبحث في سلطنة عمان تعزيز التعاون المشترك

2017-06-12 12:10:13
وكالات

بحث وفد من الأزهر الشريف برئاسة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر مع الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف العمانية والأزهر الشريف، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى السلطنة حاليا.
وذكر بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أن اللقاء يأتي في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة والأزهر الشريف الذي يعقد بالتناوب بين الجانبين، حيث تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالدراسات العلمية والدورات التدريبية والقضايا المستجدة التي تهم المجتمع العربي والإسلامي وفق رؤية المؤسستين.

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