بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، اليوم الاثنين، برقية تهنئة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيوم روسيا الذي يصادف 12 يونيو، أعرب فيها عن أمله بمواصلة تطوير العلاقات بين إيران وروسيا، وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك ” الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإيراني أعرب عن أمله بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، كما تمنى روحاني الصحة والنجاح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن التقدم والازدهار للشعب الروسي.

يذكر أن روسيا تحتفل، في 12 يونيو من كل عام بـ”يوم روسيا”، وهو العيد الوطني الأحدث في تاريخ البلاد، ويعود إلى يوم إقرار المؤتمر الأول للنواب إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.

وطرح فكرة اعتبار الرابع من نوفمبر يوما للوحدة الشعبية مجلس شئون الأديان الروسي في سبتمبر 2004، وتشهد المدن والبلدات الروسية في عيد الوحدة الشعبية وهو يوم عطلة رسمية، فعاليات احتفالية متنوعة ومسيرات جماهيرية بمشاركة قادة الدولة ومختلف القوى السياسية.

ويحتفل بهذا العيد في البلاد منذ سنة 2005، إحياء لأحداث عام 1612 عندما طردت وحدات المقاومة الشعبية الروسية تحت قيادة كوزما مينين ودميتري بوجارسكي المحتلين الأجانب (البولنديين) من موسكو العاصمة، وكان تشكيل الفصائل الأولى للمقاومة جرى في مدينة نيجني نوفغورود الروسية الواقعة على بعد 430 كيلومترا من موسكو.