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مقتل 4 مسلحين في اشتباكات مع الأمن جنوب إيران
عناصر من الشرطة الايرانية - ايران

مقتل 4 مسلحين في اشتباكات مع الأمن جنوب إيران

2017-06-12 10:57:19
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أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، مقتل 4 مسلحين في اشتباكات دارت مع قوات الأمن في محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، وفقًا لما نقله موقع «إمارات 24».

وقال قائد قوات الشرطة في محافظة هرمزكان العميد عزيز الله ملكي، إن قوات الشرطة في المحافظة ضبطت كمية من الأسلحة والمواد المتفجرة بعد اشتباكات دارت مع المسلحين في جبال بلدة رودان بالمحافظة.

ولفت إلى أن أحد المسلحين القتلى كان يملك هوية أجنبية، بينما يجرى التحقق في هويات باقي أفراد المجموعة.

وكثفت قوات الأمن الإيرانية عملياتها منذ الهجومين اللذين استهدفا الأسبوع الماضي، مرقد المرشد الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني ومجلس الشورى الإسلامي في طهران، وأسفرا عن مقتل 17 شخصًا وإصابة نحو 50 آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عنهما.

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