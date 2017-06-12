قال الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، إن جزيتى تيران وصنافير تنتميان إلى مملكة الحجاز والتى كانت تمتد شمالًا وحتى تصل إلى غزة، مؤكدًا أن الممكلة كانت تضم معان والعقبة أيضًا.

وأضاف الدسوقى خلال مداخلة له ببرنامج ” هذا الصباح”، المذاع على فضائية ” اكسترا نيوز”، أن آل سعود كانوا يدعون بالوهابية والتى كانت تهدد الدولة العثمانية فى الفترة قبل حكم محمد على، لافتًا إلى أن محمد على قضى على الدولة الوهابية قديمًا فور توليه حكم مصر وهرب آل سعود إلى الكويت، وبعد سنوات طويلة ظهر مرة أخرى عبد العزيز آل السعود وراوده حلم إرجاع الدولة الوهابية مرة أخرى، فتم عقد معاهدة لإقامة دولة سعودية مرة أخرى مركزها جدة وضم المناطق التى بقربها وأطلق عليها اسم نجد، كما أطلق على نفسه لقب سلطان نجد.

وأشار إلى أنه فى عام 1926 تم ضم الحجاز إلى نجد وأطلق على نفسه لقب سلطان نجد والحجاز، مؤكدًا أن الوثائق الخاصة التى تؤكد سعودية جزيرتى تيران وصنافير موجدوة فى كل المعاهدات والوثائق الدولية، حيث أنها جزء من أملاك السعودية منذ القدم.