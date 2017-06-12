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ميركل تستقبل رؤساء دول أفريقية قبل قمة العشرين
السيسي وميركل

ميركل تستقبل رؤساء دول أفريقية قبل قمة العشرين

2017-06-12 10:52:40
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قبل نحو 4 أسابيع من قمة مجموعة العشرين في هامبورج، تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، عدة رؤساء دول أفريقية للمشاركة في مؤتمر عن أفريقيا، وفقًا لما نقله موقع “إمارات 24”.

ويدور المؤتمر حول كيفية دعم التنمية الاقتصادية في القارة التي تعاني من الفقر والحروب الأهلية.

ومن بين المشاركين في المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الأفريقي ودولة غينيا ألفا كوندي.

تجدر الإشارة إلى أن أفريقيا ستكون أيضًا ضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقرر عقدها في مدينة هامبورج يوم 27 يوليو المقبل.

وتهدف ميركل إلى خلق فرص مستقبلية للشباب على وجه الخصوص في ظل النمو السكاني الكبير في أفريقيا وتقليل تدفق المهاجرين عبر تسهيل الاستثمارات الخاصة وتدعيم دور الفتيات والمرأة وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

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