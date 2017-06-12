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الهدف من محطة «الطاقة الشمسية» في جامعة القاهرة
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة‎

الهدف من محطة «الطاقة الشمسية» في جامعة القاهرة

2017-06-12 10:50:17

أعرب الدكتور جابر نصار عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من الملفات، ومنها: الطاقة الشمسية، والمياه، مضيفا أن افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في المدينة الجامعية يضمن الحفاظ على ثروة مصر المائية، متابعًا أن تكلفة المتر الواحد من تحلية المياه مرتفعة.

وأكد “نصار” خلال تصريحاته لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال المحطة الشمسية خلال 3 أشهر فقط ما سينعكس على سد 90% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية النظيفة ما سيخدم البيئة على المستوى المحلي بشكل خاص والعالمي بشكل عام.

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