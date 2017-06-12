أعرب الدكتور جابر نصار عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من الملفات، ومنها: الطاقة الشمسية، والمياه، مضيفا أن افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في المدينة الجامعية يضمن الحفاظ على ثروة مصر المائية، متابعًا أن تكلفة المتر الواحد من تحلية المياه مرتفعة.

وأكد “نصار” خلال تصريحاته لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال المحطة الشمسية خلال 3 أشهر فقط ما سينعكس على سد 90% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية النظيفة ما سيخدم البيئة على المستوى المحلي بشكل خاص والعالمي بشكل عام.