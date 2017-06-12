نفت جامعة الدول العربية، أمس ما تردد عن تناول موضوع قطع علاقات بعض الدول مع قطر على جدول أعمال اجتماع مندوبيها الدائمين المقرر اليوم الاثنين.

وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي أمس: “لا صحة على الإطلاق لما نشر في أحد المواقع الإخبارية بأن الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والمقرر عقده الاثنين سيدرج على جدول أعماله بندا يتعلق بإعلان بعض الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر”.

وقال عفيفي: “هذا الاجتماع، والذي يأتي انعقاده بناء على طلب من دولة فلسطين، هو لمناقشة موضوع التغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الأفريقية فقط وليس هناك أي بنود أخرى مطروحة على جدول الأعمال”.

ودعا المتحدث وسائل الإعلام إلى اعتماد الدقة، والأخذ في الاعتبار حساسية مثل هذه الموضوعات المثارة على المستوى العربي خلال المرحلة الحالية.

وأكد عفيفي على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لم تتلق، وفقا لقواعد العمل والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، أي طلبات من الدول لإدراج أي موضوع آخر على جدول أعمال الاجتماع غير العادي للمندوبين الدائمين سوى الموضوع الذي تقدمت به دولة فلسطين.

وقطعت السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، واليمن، وموريتانيا، وجزر القمر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”.

من جانبها نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات وأكاذيب”.