روبي تحصل على البراءة من تهمة التعدي على عاملة ملابس2017-06-12 10:51:32
حصلت الفنانة “روبي” على حكم بالبراءة في الدعوى القضائية، التي أقامتها ضدها عاملة ملابس، اتهمتها فيها بالتعدي عليها أثناء تصوير مسلسل “رمضان كريم” داخل استوديو السبكي.
وتبين من حيثيات الحكم أن البلاغ، الذي حررته عاملة الملابس ضد روبي كيدي، وأن المشكو في حقها لم تفتعل مشاجرة مع الشاكية مثلما زعمت الأخيرة، بل أنها هي التي بادرت بالإساءة إليها على مرأى ومسمع من طاقم عمل المسلسل بالكامل.
وفي سياق مختلف، تستعد روبي لاستكمال تصوير مشاهدها المتبقية من فيلم “الكنز”، للمخرج شريف عرفة خلال الفترة المقبلة، والذي يشاركها بطولته كل من محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، هيثم أحمد زكي، أمينة خليل، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال. كما انتهت روبي مؤخرا من تصوير مسلسل “رمضان كريم” الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني.
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