انطلق قبل قليل، بالعاصمة الألمانية برلين، أعمال المنتدى الاقتصادي واللجنة المشتركة بين مصر والمانيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبرس، وكبري الشركات الألمانية ورجال الأعمال.

ويلقي الرئيس، كلمة أمام المنتدى حول فرص الاستثمار المتنوعة في مصر، وما تقوم به الدولة من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تطوير البنية التحتية، إلى جانب عرض رؤية مصر التنموية المستقبلية ٢٠٣٠.

ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك وإقامة المزيد من المشروعات المصرية الالمانية التي تصب في مصلحة البلدين، اضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى حاليا.

وكان الرئيس السيسي، استهل نشاطه بمقر إقامته في برلين اليوم الإثنين، بلقاء بريجيته تسيبريس، وزيرة الاقتصاد الألمانية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا.

وسبق اللقاء اجتماع تحضيري للجنة المصرية الالمانية برئاسة المهندس طارق قابيل ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة .