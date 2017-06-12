عاد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز إلى القاهرة قادما من تونس الخضراء بعد زيارة استغرقت يوما واحدا لحضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيرة التونسي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019 التي انتهت بفوز المنتخب التونسي بهدف مقابل لا شىء.

أحرز هدف منتخب تونس والمباراة الوحيد اللاعب طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.