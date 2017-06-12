المكسيك تحول تأخرها إلى تعادل مع أمريكا بتصفيات المونديال2017-06-12 10:48:41
سجل كارلوس فيلا، لاعب المكسيك، هدفًا في الشوط الأول ليلغي تقدم الولايات المتحدة بهدف مبكر رائع، لمايكل برادلي، ويخرج كل منتخب بنقطة واحدة من مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، أمس الأحد.
وحافظت المكسيك بذلك على سجلها بلا هزيمة في ست مباريات، بتصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف)، لكن أمريكا رحبت أيضًا بهذه النقطة، بعد الخسارة خمس مرات في آخر سبع زيارات لاستاد أزتيكا.
واحتفظت المكسيك بصدارة المجموعة المكونة من ستة منتخبات، برصيد 14 نقطة من ست مباريات، بينما تأتي أمريكا بالمركز الثالث بـ8 نقاط.
وتتأهل أول ثلاثة منتخبات مباشرة لكأس العالم، العام المقبل، ويلعب صاحب المركز الرابع مع منتخب تابع للاتحاد الآسيوي، على بطاقة إضافية للظهور في روسيا.
وأجرى بروس أرينا، مدرب أمريكا، سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-0 على ترينيداد وتوباجو، يوم الخميس الماضي، لكن قائد الولايات المتحدة كان صاحب هدف التقدم بعد مرور ست دقائق.
وقطع برادلي تمريرة في منتصف الملعب، ولاحظ تقدم الحارس جويرمو أوتشوا ليسدد في المرمى من حوالي 40 مترًا، ويمنح التقدم للمنتخب الزائر.
واحتاجت المكسيك 17 دقيقة قبل أن تدرك التعادل، إذ استحوذ فيلا على الكرة ناحية اليمين في هجمة مرتدة سريعة، وتوغل بها وأطلق تسديدة قوية في مرمى الحارس براد جوزان.
وسدد هيكتور هيريرا، لاعب وسط المكسيك، ركلة حرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 70، قبل أن يطلق برادلي تسديدة قوية في القائم بعد أربع دقائق، بينما أخفق الفريقان في تسجيل هدف الانتصار قرب النهاية.
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