قال فاسيلى ليخاتشيف عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم الإثنين “إن اللجنة تبحث مع وزارة الداخلية الفرنسية التعاون فى مجال تكنولوجيا الانتخابات”.

وأوضح ليخاتشيف الذي يزور فرنسا حاليا في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية قائلا ” لقد عرضت على الجانب الفرنسي دراسة مقترح صياغة اتفاق تعاون بين لجنة الإنتخابات المركزية الروسية ووزارة الداخلية الفرنسية في مجال تكنولوجيا الإنتخابات ، وهو الأمر الذي دعمه بقوة الجانب الفرنسي” .

وأشار إلى أنهم سوف يبدأون الإعداد لكتابة الاتفاق بعد عودته من فرنسا.. معتبرا أن الأمر سيصبح انجازا كبيرا “للدبلوماسية الانتخابية الروسية.

وكانت فرنسا قد دعت ليخاتشيف كمراقب دولي علي الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وقد أدلى الفرنسيون بأصواتهم أمس الأحد في الانتخابات البرلمانية لإختيار 577 نائبا من بين أكثر من 788 مرشحا، حيث صوت 21ر28 بالمائة من المواطنيين الفرنسيين لصالح حزب (إن مارش) حزب الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، بينما حصد أكبر حزب معارض - الحزب الجمهوري الفرنسي - 77ر15 بالمائة ، تلاهم في المركز الثالث حزب الجبهة القومية الذي تتزعمه مرشحة الرئاسة اليمينية المتطرفة السابقة مارين لوبان بنسبة 2ر13 بالمائة من إجمالي الأصوات، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الإثنين.