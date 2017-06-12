روسيا وفرنسا تبحثان التعاون في مجال تكنولوجيا الانتخابات2017-06-12 10:44:42
قال فاسيلى ليخاتشيف عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم الإثنين “إن اللجنة تبحث مع وزارة الداخلية الفرنسية التعاون فى مجال تكنولوجيا الانتخابات”.
وأوضح ليخاتشيف الذي يزور فرنسا حاليا في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية قائلا ” لقد عرضت على الجانب الفرنسي دراسة مقترح صياغة اتفاق تعاون بين لجنة الإنتخابات المركزية الروسية ووزارة الداخلية الفرنسية في مجال تكنولوجيا الإنتخابات ، وهو الأمر الذي دعمه بقوة الجانب الفرنسي” .
وأشار إلى أنهم سوف يبدأون الإعداد لكتابة الاتفاق بعد عودته من فرنسا.. معتبرا أن الأمر سيصبح انجازا كبيرا “للدبلوماسية الانتخابية الروسية.
وكانت فرنسا قد دعت ليخاتشيف كمراقب دولي علي الانتخابات البرلمانية الفرنسية.
وقد أدلى الفرنسيون بأصواتهم أمس الأحد في الانتخابات البرلمانية لإختيار 577 نائبا من بين أكثر من 788 مرشحا، حيث صوت 21ر28 بالمائة من المواطنيين الفرنسيين لصالح حزب (إن مارش) حزب الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، بينما حصد أكبر حزب معارض - الحزب الجمهوري الفرنسي - 77ر15 بالمائة ، تلاهم في المركز الثالث حزب الجبهة القومية الذي تتزعمه مرشحة الرئاسة اليمينية المتطرفة السابقة مارين لوبان بنسبة 2ر13 بالمائة من إجمالي الأصوات، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الإثنين.
-
السعودية تكشف حقيقة منع القطريين من أداء العمرة !!
أكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه لا صحة لما تم تداوله وما تتشدق به القنوات القطرية المغرضة بشأن منع القطريين من دخول المسجد الحرام لأداء ...Sun, 11 Jun 2017 23:12:55 GMT
-
ميساء عبد الهادي: الرجال كـ"الكب كيك" في "الحب.. الحب"
استعان صناع المسلسل الشبابي “الحب.. الحب”، بـ”الكب كيك”، في حلقات الفنانة ميساء عبد الهادي، لتوضيح أنواع الرجال، بتشبيه ضيف الحلقة، بأحد أنواع “الكيك”، بحسب ...Sun, 11 Jun 2017 19:33:17 GMT
-
رئيسة وزراء بريطانيا تكشف عن الحكومة الجديدة
كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، عن تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم للأغلبية ...Sun, 11 Jun 2017 20:48:36 GMT
-
النشرة المتوقعة ليوم الاثنين
برلين..يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في أعمال القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”، إلى ...Mon, 12 Jun 2017 05:29:52 GMT
-
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الأزمة مع قطر يجب أن تحل بالحوار
اعتبر سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس أن الأزمة مع قطر على ضوء مقاطعة كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين للدوحة يجب أن تحل عبر ...Sun, 11 Jun 2017 20:36:38 GMT
-
مصر تلاحق 400 «إرهابي»
جددت السلطات المصرية، طلبها للإنتربول الدولي، بتسليم الإرهابيين المطلوبين، وعددهم 400 شخص، بينهم الـ26 المدرجين على قوائم قطر، التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات ...Mon, 12 Jun 2017 07:29:38 GMT
-
بعد واقعة «الواقي الذكري».. أحمد مالك متهم بـ«إهانة السيسي»
تقدم محام مصري، ببلاغ عاجل للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد مسلسل “لا تطفئ الشمس”، وفضائية “سي بي سي”، والممثل أحمد مالك، بتهمة الإساءة إلى الرئيس عبدالفتاح ...Mon, 12 Jun 2017 07:50:26 GMT
-
بدء لقاء السيسي مع وزير الاقتصاد الألماني ببرلين
بدأ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الاقتصاد والطاقة الألمانية، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة؛ لبحث تعزيز العلاقات المصرية- الألمانية، ...Mon, 12 Jun 2017 07:35:48 GMT
-
كريستيانو رونالدو يشعر بالغيرة من راتب ميسى
كشفت تقارير إسبانية أن راتب ليونيل ميسي الذي سيتقاضاه مع برشلونة الإسباني وفقا لعقده الجديد كان سببا في شعور كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالغيرة.. وسيتقاضى ...Mon, 12 Jun 2017 07:29:38 GMT