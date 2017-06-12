 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 10:58 صباحاً
روابط سريعة
إسماعيل يبحث مع وزير التموين جهود «توفير السلع»
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

إسماعيل يبحث مع وزير التموين جهود «توفير السلع»

2017-06-12 10:42:52

لتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين؛ لمتابعة توافر السلع في شهر رمضان وعمليات توريد القمح.
من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء، اليوم، أيضا الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة؛ لمتابعة ملف الأدوية، ويعقد لقاءًا أيضا مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة ما بعد عمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3