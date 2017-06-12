لتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين؛ لمتابعة توافر السلع في شهر رمضان وعمليات توريد القمح.

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء، اليوم، أيضا الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة؛ لمتابعة ملف الأدوية، ويعقد لقاءًا أيضا مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة ما بعد عمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة.