حسن الرداد: لهذا اصطدمت بوالدي في فترة المراهقة.. والمنتجون حصروني في دور "ابن الناس"2017-06-12 10:42:35
قال الرداد إن فترة مراهقته شهدت صداما بينه وبين والده الذي كان يريده أن يدخل كلية ما، بينما يريد الابن الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية؛ لأنه كان يحب التمثيل، وكان هذا الحب يزيد يوم بعد يوم.
وأوضح الرداد، خلال برنامج “على المسرح”، الذي يذاع على راديو إينرجي مع سارة المنذر، فرح شيمي، رضوي العطار وميرنا الهلباوي، أن بداية فترة تواجده في القاهرة من أجل العمل كانت قاسية للغاية: “كنت متشال على كفوف الراحة في دمياط والناس كلها عارفاني، في القاهرة مكنتش عارف آكل إزاي ولا أشرب”.
وتابع أنه في الفترة التي جاء فيها إلى القاهرة، كان والده وشقيقه قد توفيا منذ عام ولم تكن لديه رغبة لأي شيء إلا أن والدته هي التي كانت تدفعه دفعا، مشيرا إلى أنه أجرى تجربة أداء في القاهرة نجح فيها، ثم دخل ورشة تمثيل.
وأضاف أن طبيعة أدائه وعدم الافتعال والقبول لدى الناس، من أهم مميزاته كفنان، موضحا أنه يرغب في تأدية أدوار متنوعة ولا يريد حصر نفسه في دور واحد رومانسي أو كوميدي “أول ما جيت المنتجين حصروني في دور الولد ابن الناس”.
ولفت إلى أن هناك شخصيات يريد تأديتها ويرى أنها صعبة للغاية مثل دور الشخص صاحب الإعاقة الذهنية “الموضوع بييجي بالشغل والمذاكرة الكتير”، مؤكدا أنه يرى بعض أعماله سيئة و”زي الزفت”، بينما يحب أعمال أخرى له ويراها جيدة.
وتابع أن السينما أصعب من المسرح من ناحية الأداء والتجسيد، لأنها تتطلب تكثيف للحظة والدخول في الشخصية في لحظة إشارة المخرج “أكشن”.
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