يبدأ الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس اليوم زيارة ‏رسمية إلى لبنان تستغرق ثلاثة أيام يرافقه خلالها وزير الخارجية ايوانيس ‏كاسوليدس ووزير الطاقة يورجوس لاكوتريبيس والمتحدث باسم الحكومة ‏القبرصية نيكوس كريستودوليديس.‏

وقال المكتب الرئاسي في نيقوسيا في بيان اليوم ‏الأثنين إن الرئيس انستاسيادس سيناقش في ‏بيروت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قبرص ولبنان والقضايا الاقليمية ‏والعلاقات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان، وكذلك آخر التطورات في قضية ‏اعادة توحيد قبرص.

ونقلت وكالة انباء “سي ان ايه” القبرصية عن البيان قوله إن الرئيس اللبناني ميشيل عون سوف يستقبل رسميا الرئيس انستاسيادس ؛ ثم يرأس الزعيمان المباحثات بين وفدي البلدين، كما سيلتقي الرئيس القبرصي بعد الظهر مع البطريرك ‏الماروني بشارة بطرس الراعي .‏