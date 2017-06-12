قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن علاقة مصر بألمانيا علاقة قوية جدا، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل هي الثالثة له منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وأضاف “قابيل” خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، على التليفزيون المصري، أن الزيارة ستشمل أهمية التعاون مع أفريقيا، وخاصة الاستثمار في البنية التحتية، وإقامة مشاريع استثمارية في القارة السمراء.

وأشار إلى أن زيارة السيسي ستشمل المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالمنتدى الأفريقي، فضلا عن اجتماع الرئيس مع أصحاب 15 شركة من أكبر الشركات الألمانية.