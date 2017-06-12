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مدرب الإمارات يرفض الإجابة على أسئلة «بي إن سبورت»
إدجاردو باوزا

مدرب الإمارات يرفض الإجابة على أسئلة «بي إن سبورت»

2017-06-12 10:29:19

رفض الأرجنتينى باوزا، المدير الفنى للمنتخب الإماراتى، الإجابة عن أسئلة مراسل قناة “بى إن سبورت” القطرية، على هامش المؤتمر الصحفى المقام حالياً بالعاصمة التايلاندية “بانكوك”.

ويلتقى غداً، الثلاثاء، منتخبا تايلاند والإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية، فى التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

وقالت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إن باوزا المدير الفنى السابق للمنتخب الأرجنتينى، رفض الرد على سؤال مراسل “بى إن سبورت”، وأعلن مقاطعة القناة وكل من يمثلها، الأمر الذى دفع المراسل للانسحاب من المؤتمر.

وأضافت الصحيفة، أن المنسق الإعلامى للمنتخب الإماراتى تمسك برفض الاستجابة لأسئلة مراسل “بى إن سبورت”، تنفيذاً لقرار المقاطعة.

جدير بالذكر أن الإمارات قررت بجانب العديد من الدول العربية، وأبرزها مصر والسعودية والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية تورط الأخيرة فى دعم المنظمات الإرهابية.

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