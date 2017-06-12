قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن قبل سنوات من إذاعة قناة الجزيرة للمظاهرات التى أنهت حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، زار الأخير مقر القناة فى الدوحة، وقال أثناء جولته “لعبة الكبريت الصغيرة هذه، تسبب كل هذه المشكلات؟!، وذلك بحسب مرافقين له فى جولته داخل المبنى الصغير.

وأضافت الصحيفة أن “لعبة الكبريت” تلك منذ تأسيسها فى 1996 وحتى اليوم، كان لها تأثيرا كبيرا مثيرا للجدل، ولهذا فهى اليوم أحد أهداف الحملة التى تشنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين وغيرهم على قطر.

وتابعت “فايننشال تايمز” أن الجزيرة التى غيرت وجه الإعلام العربى أضحت اليوم مستهدفة، موضحة أن القناة تعتبر واحدة من أهداف الحملة التى تترأسها السعودية والإمارات لكبح جماح قطر التى يتهمونها بأنها تمول الجماعات الإرهابية وتتقرب من خصمهما اللدود إيران”.

واستطردت الصحيفة أن “مصر والبحرين لم يغلقا فقط مجالهما الجوى والبرى والبحرى مع قطر، إنما أغلقا بث بعض قنوات الجزيرة، كما أنهما عمدا إلى إغلاق بعض مكاتبها أيضا”.