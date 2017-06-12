هاجم مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة الإرهابي معسكراً لقوات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة حضرموت لـ”سبوتنيك” إن “انفجاراً عنيفاً هز فجر اليوم الاثنين 12 يونيو، معسكر بضة التابع لقوات النخبة الحضرمية في مديرية دوعن بوادي حضرموت، أعقبه اشتباكات وصفت بالعنيفة بين القوات المتمركزة والمهاجمين، وأن طائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف شنت غارة على المهاجمين في محيط المعسكر”.

يذكر أن قوات النخبة الحضرمية شكلت مطلع 2016 من قبائل حضرموت بتمويل من التحالف العربي، وتتبع المنطقة العسكرية الثانية التي تتمركز قيادتها في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت أكبر محافظات اليمن.