 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 10:48 صباحاً
روابط سريعة
تنظيم "القاعدة" يهاجم معسكرا في حضرموت جنوبي اليمن‎
تنظيم القاعدة

تنظيم "القاعدة" يهاجم معسكرا في حضرموت جنوبي اليمن‎

2017-06-12 10:29:23
أ ش أ

هاجم مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة الإرهابي معسكراً لقوات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة حضرموت لـ”سبوتنيك” إن “انفجاراً عنيفاً هز فجر اليوم الاثنين 12 يونيو، معسكر بضة التابع لقوات النخبة الحضرمية في مديرية دوعن بوادي حضرموت، أعقبه اشتباكات وصفت بالعنيفة بين القوات المتمركزة والمهاجمين، وأن طائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف شنت غارة على المهاجمين في محيط المعسكر”.

يذكر أن قوات النخبة الحضرمية شكلت مطلع 2016 من قبائل حضرموت بتمويل من التحالف العربي، وتتبع المنطقة العسكرية الثانية التي تتمركز قيادتها في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت أكبر محافظات اليمن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3