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وزير بريطاني: "ماي" رئيسة وزراء رائعة
تيريزا ماي

وزير بريطاني: "ماي" رئيسة وزراء رائعة

2017-06-12 10:24:38
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أكد الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم تكن تنتحب بسبب إخفاقها في الانتخابات البرلمانية، عندما قابلها بعد التصويت الذي جرى الأسبوع الماضي.

وعند سؤاله عما إذا كانت قد انخرطت في البكاء يوم الجمعة، قال ديفيز لبرنامج “صباح الخير يا بريطانيا”، الذي يذاع على تلفزيون “آي.تي.في” “لم تكن كذلك عندما رأيتها. إنها رئيسة وزراء رائعة”.

وعبر ديفيز عن تأييده لماي، قائلا إن مزاعم وزير المالية السابق جورج أوزبورن بأنها “امرأة ميتة تمشي” خاطئة، مضيفا لتلفزيون “آي.تي.في “مهمتنا هي الاستمرار في إدارة البلاد”.

وأخفق حزب المحافظين بزعامة ماي في تحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت يوم الخميس، وهو ما يعني أنه بحاجة إلى دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي من إيرلندا الشمالية، كي يتمكن من تشكيل الحكومة.

لكن ديفيز قال إن المحافظين لن يتبنوا وجهات نظر شركائهم المحتملين في أمور مثل الإجهاض وزواج المثليين.

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