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الشرطة العراقية تنجز مهامها القتالية في الزنجيلي وترفع العلم فوق مبانيها‎
الجيش العراقي - الامن العراقي - الشرطة العراقية

الشرطة العراقية تنجز مهامها القتالية في الزنجيلي وترفع العلم فوق مبانيها‎

2017-06-12 10:22:51
أ ش أ

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت، اليوم الاثنين، أن وحدات الشرطة الاتحادية أنجزت مهامها القتالية في الزنجيلي وترفع العلم العراقي فوق مبانيه.

وقال جودت: ” وحدات الشرطة الاتحادية تنجز مهامها القتالية في الزنجيلي وترفع العلم العراقي فوق مبانيه ، فضلا عن اندفاع وحدات من الشرطة الاتحادية لتحرير مستشفى الشفاء واستكمال أحكام سيطرتها على آخر الجيوب شمال المدينة القديمة فيما تتقدم وحدات خاصة باتجاه جامع النوري آخر معاقل داعش — المحظور في روسيا و العديد من الدول الأخرى في ايمن الموصل”.
وأضاف جودت ان المعركة تسير وفق التكتيكات الميدانية المرسومة لها وهزيمة العدو باتت مجرد وقت.

وحي الزنجيلي أحد الأحياء القليلة غير المحررة غربي الموصل، وهي المنطقة التي تواصل القوات العراقية تحريرها منذ أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، “انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)”، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر للموصل من سيطرة مسلحي “الدولة الإسلامية”  .

وقال العبادي في 29 مايو الماضي، إن “إعلان النصر في مدينة الموصل سيكون قريباً جدا”.

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