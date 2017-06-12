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الشرطة البريطانية تعتقل مشتبه سابع بعملية جسر لندن
الشرطة البريطانية ‎

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبه سابع بعملية جسر لندن

2017-06-12 10:20:59
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اعتقلت الشرطة البريطانية التي تحقق في الهجمات الدامية التي وقعت على جسر لندن في مطلع الأسبوع الماضي، على مشتبه سابع يبلغ من العمر 19 عاما في شرق لندن يوم الأحد.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الرجل محتجز في مركز شرطة بجنوب لندن وتم اعتقاله بموجب قانون الإرهاب.

وتحتجز السلطات ستة رجال آخرين فيما يتعلق بالحادث الذي وقع يوم السبت وأدى إلى قتل ثمانية أشخاص وإصابة 50 آخرين بعد أن دهس ثلاثة إسلاميين متشددين المارة على جسر لندن ثم قاموا بطعن الناس بسكاكين.

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