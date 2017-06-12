لفت دعاء إمام وخطيب المسجد الحرام، عبدالرحمن السديس، على ممولي الإرهاب، في صلاة التراويح، الأنظار، إذ اعتبر البعض أنه قصد قطر، دون تسميتها.

السديس تطرّق إلى “ممولي الإرهاب وداعميه”، قائلاً: “اللهم اكفنا شرور الإرهابيين، ومن دعمهم وموّلهم، يا ذا الجلال والإكرام”.

وتابع إمام وخطيب المسجد الحرام: “اللهم عليك بأهل الشقاق والعناد والافتراء، اللهم اكف المسلمين شرورهم”.

وفي حين أشار البعض، إلى أن كلام السديس عام، ولا يقصد جهة محددة، أوضح آخرون، أن دعاءه يُفهم منه أنه يقصد قطر، بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته عدة دول؛ بينها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بتهمة دعم الدوحة للإرهاب.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كان قد أيّد “قائمة الإرهاب الجديدة”، التي شملت علماء بارزين؛ أبرزهم يوسف القرضاوي، ووجه منسوبي الرئاسة والعاملين بها، بالالتزام بالتوجيهات التي أصدرتها السعودية، وعدداً من الدول العربية، في بيانهم المشترك.