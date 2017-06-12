وصل إلى ماليزيا المواطن الأمريكي جوناثان سيلبي “70 عاما” قادما من الفلبين في إطار جولة له حول العالم على متن قاربه يدوي الصنع.

ويرسو سيلبي حاليا تحت الجسر على مقربة من بلدة “كينج فيشر” القريبة من كوتا كينابالو عاصمة ولاية صباح، وكان حط رحاله في بادئ الأمر في جزيرة يانجي داخل تقسيم كودات بالولاية قادما من جزيرة بالاوان بالفلبين حيث أقام لفترة هناك.

وذكرت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية أن سيلبي، وكان يعمل مهندسا ميكانيكيا ومدرسا، يقوم بمهمة إبحار حول العالم، كان قد بدأها في الفلبين قبل ثلاثة أعوام.

واعترف سيلبي – وهو من مدينة فيلادلفيا – في هذا الجزء من رحلته والتي سماها “الجولة الأسيوية” بأن سعيه إلى وجهته النهائية قد يستغرق بقية حياته.

وأشار إلى أن هذه الفكرة واتته عام 2014 عندما رأى بعض الناس في الفلبين يعيشون في قارب، وذلك خلال تواجده هناك للمساعدة في جهود الإغاثة من إعصار يولاندا الذي وقع في نوفمبر عام 2013 ، وعندما شاهدهم قال لنفسه: “حسن، يمكنني أن أعيش في قارب أيضا، لست في حاجة إلى شقة”.

وردا على سؤال عن الوقت الذي يتوقع أن يقضيه في ولاية صباح الماليزية، قال سيلبي للصحيفة إنه ليس لديه جدول محدد ولكنه بإمكانه المغادرة الأسبوع المقبل.

وينتظر أن يشق طريقه إلى إندونيسيا وتايلاند بعد مغادرته ماليزيا.