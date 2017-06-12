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مغني البوب الأمريكي بوبي كيمبالي يصور أحدث كليباته في تونس
مدينة الثقافة التونسية

مغني البوب الأمريكي بوبي كيمبالي يصور أحدث كليباته في تونس

2017-06-12 10:32:45
وكالات

اختار مغني البوب الأمريكي بوبي كيمبالي تونس ليصور فيها أحدث كليباته في مناطقها السياحية، وذلك برفقة الفنانة الفرنسية ذات الأصول البرتغالية لوانا.
وذكرت وسائل إعلام تونسية محلية أن الهدف من زيارة تونس تصوير أغنيتين لهما على طريقة الفيديو كليب، وأن الفنانين تنقلا مع فريق التصوير في مناطق جميلة من ربوع البلاد من بينها قرطاج وقربة والجم وتوزر، لالتقاط مشاهد فيديو كليب أغنية “أفريكا” حيث تولى الأمريكي لويس مارتن اخراج هذا العمل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأشارت إلى أنه ستكون لهذه الخطوة أثرها الإيجابي على السياحة التونسية خاصة وأن بوبي كيمبالي من فناني البوب النّجوم على الصعيد العالمي حيث حقق العديد من النجاحات باعتبار أن أغانيه المصورة قد تميزت بنسب مشاهدة عالية.

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