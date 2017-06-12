بدأت وزارة التضامن الاجتماعي التنفيذ الفعلي لبرنامج “فرصة” المكمل لبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وذلك بعد عام من الإعداد لجميع تفاصيل البرنامج الجديد.

و”فرصة” يقصد بها فرصة عمل وهو آلية لربط أبناء الأسر المتلقية للدعم النقدي والباحثين عن عمل بحيث تخرج الأسر من دائرة الفقر من خلال فرص حقيقية للتوظف والدخل الثابت.

وأعدت وزارة “التضامن” مجموعة من المبادرات في هذا الصدد وعددا كبيرا من البروتوكولات ، بدأتها يالتوقيع مع موقع “شغلني” الذي أصبح شريك الوزارة في برنامج “فرصه”.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، إنه في ضوء إستراتيجية عمل وزارة التضامن الإجتماعي التي ترتكز على محاور ثلاث، هي الرعاية والحماية والتنمية الإجتماعية، ولكون الشباب والمرأة والأسر هم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، فقد تلاقت أهداف الوزارة وموقع “شغلني”، لخلق فرص عمل للشباب ، حيث إن موقع “شغلني” يهدف بدوره لمساعدة العديد من الشباب من مختلف الفئات والأعمار والخبرات للحصول على فرص العمل المناسبة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بوضع موقع “شغلني” على إتصال مباشر بالأسر والشباب المسجل بقواعد بيانات الوزارة في برنامج الدعم النقدي لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

من جانبه، أكد عمر خليفة العضو المنتدب لموقع “شغلني” أن هذا التعاون يهدف إلى تحفيز الشباب بالتسجيل على الموقع من مختلف محافظات مصر وإضافة مجالات تخصصهم وبياناتهم كاملة وللحصول على فرصة عمل مناسبة من الشركات المسجلة على موقع “شغلني” التي ترغب في التعيين والتي يتعدى عددها 4000 شركة.