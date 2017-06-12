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ميدو: «الفراعنة» لعبوا أسوأ مبارياتهم في عهد كوبر
أحمد حسام - ميدو

ميدو: «الفراعنة» لعبوا أسوأ مبارياتهم في عهد كوبر

2017-06-12 08:53:53

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لوادى دجلة، على هزيمة منتخب مصر أمام تونس بهدف، بأنها الأسوأ فى عهد الفراعنة تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

وخسر منتخب مصر أمام تونس بهدف فى اللقاء الذى أقيم فى الـ 12 صباح اليوم الإثنين، بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وكتب ميدو على صفحته، بموقع التدوينات المصغرة تويتر قائلاً :” هناك الكثير من الأخطاء فى المباراة، والحقيقة أن إحنا لعبنا أسوأ مباراة فى عهد كوبر من جميع النواحى”.

كما حرص نجم الزمالك والمنتخب الأسبق، على تهنئة نبيل معلول المدير الفنى لمنتخب تونس بعد تحقيقه الفوز على مصر فى أول لقاء له فى قيادة المنتخب كمدير فنى.

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